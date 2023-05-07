За версією місцевих силових відомств, це було самогубство.

В Російській Федерації тривають "чистки". Цього разу з кулею в лобі знайшли колишнього заступника начальника Головного слідчого управління (ГСУ) Донського главку поліції.

Йдеться про 65-річного пенсіонера Анатолія Турова, якого знайшли разом з іменним пістолетом "Макарова" мертвим у Ростові. Подробиці пише 1rnd.ru, посилаючись на інформацію джерела в місцевих силових відомствах.

"Поруч з тілом загиблого знайдений його іменний пістолет Макарова", - розповів він.

Так, поширюється версія про те, що колишній високопоставлений поліцейський вчинив самогубство.

Також повідомляється, що до виходу на пенсію Туров працював в Росрезерві. Він страждав через онкологію та у зв'язку з припиненням служби сильно "засмутився".

На цей час в РФ йде слідства щодо з'ясування обставин смерті. МВС Росії смерть Турова ще не коментувало.

ФСБ проводить масштабну зачистку внутрішніх органів РФ

Нагадаємо, що 20 квітня у своєму звіті аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що спецслужби Росії почали внутрішню операцію із зачистки силових органів.

Рейди, а слідом звільнення з арештами "накрили" Росгвардію, а також московські РВВС.

Пізніше британські розвідники уточнили, що нові звільнення відбуваються через гнів російського диктатора Путіна, який розчарований провалами "спецоперації" в Україні.

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