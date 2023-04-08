Контрольоване спалювання сухої трави з-під контролю таки вийшло.

У Бурятії пожежники випадково спалили половину села, коли планово випалювали суху траву. Про це повідомляє Телеграм-канал Mash.

Стверджується, що спалювання сухої трави в селі Солонці проводили планово, а весь процес контролювали представники місцевого управління Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ. Після того, як завдання виконали, МНСники роз'їхалися. Тут-таки вогонь і розгорівся знову, швидко перекинувшись на житлові будинки.

"Адміністрація не подумала про техніку безпеки і не проклала необхідну мінералізовану смугу (яка заважає руху вогню). Багато будівель встигли згоріти", - пише видання.

Відео дня

Місцева влада видала погорільцям "щедру" компенсацію - дошки для ремонту і по десять тисяч рублів на витрати.

Пожежі в Росії

Росія є одним з найбільш пожежонебезпечних місць на планеті. Але клімат тут абсолютно ні до чого. Так, днями у Москві спалахнула пожежа в одній з будівель Міністерства оборони РФ. Причиною влада назвала "аварійний режим електромережі".

А в Брянській області нещодавно яскраво палахкотіла місцева птахофабрика. В результаті цієї пожежі загинула людина. Як з'ясувалося, чоловік пішов гасити вогонь, а колеги евакуювалися і просто забули про нього.

Втім, без природних катаклізмів теж не обходиться. Нещодавно в Забайкаллі Степова пожежа породила дуже небезпечне явище – вогняний смерч.

Вас також можуть зацікавити новини: