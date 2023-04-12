Падіння російського валютного ринку стало результатом скорочення припливу валютної виручки.

Різке падіння рубля, який втратив з початку року близько 20% вартості до долара і євро, є "нормальним", заявив у середу заступник голови Мінфіну РФ Володимир Количев.

За його словами, поточні значення курсу - понад 80 за долар і 90 за євро - відхилилися від "справедливих значень", і рубль повинен бути міцнішим.

"Але це абсолютно нормально для плаваючого курсу - відхилятися від фундаментальних рівнів в одну сторону, в іншу сторону", - сказав Количев представникам росЗМІ.

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З початку року долар на московській біржі подорожчав на 13 рублів, євро - на 16 рублів. В результаті рубль увійшов в топ найслабших валют світу поряд з замбійської квачів і єгипетським фунтом. Падіння російського валютного ринку - стало результатом скорочення припливу валютної виручки, пояснював у понеділок заступник голови ЦБ РФ Олексій Турботкін. За даними регулятора, в першому кварталі найбільші експортери продали на біржі $29,4 млрд - на 40% менше, ніж у жовтні–грудні.

Ситуація з російським рублем - деталі

В РФ спостерігається стрімке падіння рубля. Російська валюта подешевшала і повернулася до рівня квітня минулого року. Курс повернувся до позначки 81 рубль за долар, а за євро правлять 89. На падіння валюти, стверджують експерти, могло вплинути зокрема зниження експорту. Лише наприкінці минулого року захід запровадив санкції проти нафтового сектору в Україні у відповідь на бойові дії в Україні.

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