У російському Бердську п'яний чоловік кілька разів штовхнув 82-річну пенсіонерку, яка нещодавно перенесла інсульт. Інцидент потрапив на відео.
Читайте також"Скопинського маніяка", який тримав двох дівчаток в полоні понад 3 роки, запросили до Москви на ток-шоуЯк пише місцевий сайт sibkray.ru, на цей час запис перевіряє поліція.
Інцидент стався вдень 3 березня. Літня жінка відновлюється після інсульту, а тому гуляє навколо будинку з палицями для скандинавської ходьби.
На опублікованому відео видно, як до жінки підходить чоловік та штовхає її на землю. При цьому він впав разом з нею. Потім він встав, допоміг своїй жертві піднятися, подав їй палиці та, йдучи, знову штовхнув.
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