Чоловік думав, що рятує колегу.

У Росії поліцейський пострілом покалічив себе і напарника.

Усе сталося у Красноармійському районі Самарської області, пише samara.kp.ru.

Близько четвертої години ранку 23-річний сержант поліції охороняв засудженого за крадіжку. Той поранився напередодні та був у хірургічному відділенні Красноармійської ЦРЛ. Правоохоронець задрімав на посту, і в цей момент до палати саме увійшов його напарник.

За словами джерел видання, спросоння сержанту здалося, що засуджений встав з ліжка і напав на колегу.

"Намагаючись врятувати старшого сержанта від неіснуючої небезпеки, молодий поліцейський здійснив два постріли з табельної зброї", - розповів співрозмовник журналістів.

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Згодом поліцейський пояснив керівництву, що скористався табельною зброєю нібито з необережності. Його напарник увійшов до палати, щоб поставити заряджатися телефон, молодий чоловік прокинувся від звуків і схопився за пістолет. Правоохоронці перевіряють цю версію.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Житомирі чоловік двічі вистрілив у себе, тікаючи від поліції. При цьому втікач не виніс травми та втратив свідомість.

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Автор: Катерина Комолова