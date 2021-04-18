Від поранень утікач знепритомнів.

У Житомирі чоловік тікав від поліції та сам себе ж підстрелив з револьвера.

Про випадок, який стався у суботу, 17 квітня, розповіли в патрульній поліції.

Правоохоронці отримали повідомлення, що на вулиці Київське шосе хуліганить якийсь чоловік. Заявник описав зовнішність ймовірного порушника, і поліцейські розпочали пошуки.

"Близько 15-ї години екіпаж патрульної поліції обстежував вулицю Корольова та помітив громадянина, схожого за описом заявника. На законну вимогу патрульних зупинитись чоловік не відреагував та почав утікати. Під час переслідування утікач дістав з кишені пістолет та здійснив два постріли, чим спричинив собі поранення долоні та обличчя", - розповіли поліцейські.

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Патрульні викликали екстрену медичну допомогу, потерпілого відвезли до лікарні.

Пістолет слідчі вилучили. За попереднім висновком експертів, це револьвер "Флобер".

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Автор: Катерина Комолова