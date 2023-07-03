Президент Федерації комп'ютерного спорту Росії Дмитро Сміт заявив, що любителі комп'ютерних онлайн-ігор легко впораються з керуванням безпілотниками.

Президент Федерації комп'ютерного спорту Росії Дмитро Сміт заявив, що "майстрів" онлайн-жанру комп'ютерних ігор таких, як Dota, можна легко посадити за управління БПЛА.

Чиновник запропонував створити для військовозобов'язаних росіян спеціальні спортроти: там майбутні окупанти зможуть поєднувати військову службу з кіберзмаганнями, цитує Сміта пропагандистський ТАСС.

"Спортроти - це роти, де люди несуть службу, але і продовжують змагатися. А я говорив про те, що у всіх кіберспортсменів розвинена дрібна моторика, більшість кіберспортсменів прекрасно вміють керувати дистанційно об'єктами, і це легко трансформується в управління сучасною безпілотною технікою", - вказав він.

Сміт підкреслив, що для ефективного управління БПЛА досить посадити за апарат гравця в Dota.

"Тобто це не тільки фахівці з дронів, а можна посадити гравця в Dota, він дуже легко і швидко навчиться", - вказав він.

Згадується, що 22 квітня минулого року Сміт також намагався профінансувати свою галузь, пропонуючи давати відстрочку від армії військовозобов'язаним кіберспортсменам.

Таку ідею глава Федерації озвучував під час розробки пакета пропозицій щодо підтримки кіберспорту у РФ.

У Кремлі хочуть задіяти орлів для перехоплення дронів

Відзначимо, що раніше ідеєю про те, як посилити армію РФ у сфері безпілотників відзначився заступник голови Комітету з оборони Олексій Журавльов.

Він запропонував солдатам збивати ворожі цілі не зброєю, а застосувавши орлів. За його словами, хижі птахи - один з кращих варіантів захисту критичних об'єктів РФ.

Відзначимо, що 21 червня під Москвою впало кілька невідомих БПЛА. Такі "сюрпризи" у РФ стаються часто на тлі повномасштабної війни з Україною.

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