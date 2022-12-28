Смертельна для капітана бійка сталася у купе штабного вагона військового ешелону.

У Челябінській області Росії п'яний "мобік" до смерті побив свого командира.

Як повідомляє "Медуза", інцидент стався 23 грудня. Того дня мобілізований старший сержант у купе штабного вагона військового ешелону на станції Місяш напав на капітана.

За даними видання, обоє військовослужбовців були мобілізованими. Від отриманих травм командир помер на місці.

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Порушено кримінальну справу за статтею про "насильницькі дії стосовно начальника, скоєних у період мобілізації". Старшому сержанту загрожує від 5 до 15 років ув'язнення. Магнітогорський гарнізонний військовий суд увзяв підозрюваного під варту на два місяці.

"Мобілізація"в Росії

21 вересня Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії, що спонукало сотні тисяч чоловіків покинути країну. За даними ЗМІ, міністерство Шойгу зібрало мінімум 492 тисяч мобілізованих.

Як повідомляв УНІАН, мобілізовані росіяни живуть у жахливих умовах - пічок немає, ліжка зламані і смердить сечею.

Втім, російська влада "підтримує" сім'ї мобілізованих. У листопаді повідомлялося, що у Якутії (РФ) сім'ям "мобіків" подарували туші оленів. Таким способом місцеве підприємство "підтримало" рідних "гарматного м'яса".

Згодом влада Курської області Російської Федерація подарувала матерям загиблих на війні в Україні окупантів рушники й торт.

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