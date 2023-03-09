Він втратив зір на окупованій території України.

В Росії сліпий командир групи розмінування вбив хірурга під час суперечки про те, хто вбивав більше.

Як пише Telegram-канал Baza, інцидент стався в місті Корольов. У 2016 році на окупованій території України перед обличчям Олександра Шукліна розірвалася міна, він втратив зір. Він п'ять років займався підготовкою мінерів, потім звільнився і вступив до медичного коледжу.

В кінці лютого він зустрівся з другом дитинства, під час застілля той запитав у Шукліна, чи вбивав він людей на війні. Той відповів, що вбивав і сказав, що хірурги теж вбивають, а "професіоналізм лікаря вимірюють розміром його кладовища".

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Після цього хірург сказав, що особисто зарізав 13 осіб і наступним вб'є його. Він завдав Шукліну кілька ударів ножем, проте сліпий чоловік відібрав ніж і вдарив його в шию. Хірург помер від отриманих травм.

Шуклін подзвонив другу і попросив викликати поліцію, його затримали за статтею про перевищення самооборони.

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