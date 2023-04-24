У Росії серйозно зросла захворюваність на інфекційні хвороби. Серед лідерів за кількістю діагнозів – кір і сифіліс.
Як повідомляє група "Інформаційний спротив", в січні 2023 року в Росії спостерігалося зростання захворювання по 4 з 5 хвороб, які влада відносять до соціально значущих. Так, за даними Росстату, встановлені наступні показники:
- На 71% зросла кількість хворих на сифіліс.
- На 20% збільшилася кількість пацієнтів з ВІЛ.
- На 19% частіше діагностували гонококові інфекції.
- На 10% зросла захворюваність на туберкульоз.
Також збільшилася захворюваність на кір. Її у росіян протягом січня діагностували в 40 разів частіше, ніж в січні минулого року. Також на 45% серед росіян зросла захворюваність на гострий гепатит.
Новини Росії
У Росії літаки почали літати без обшивки крила. Через санкції російський "Аерофлот" не може замінити пошкоджену обшивку новою.
Крім того, в Держдумі РФ хочуть прибрати зі шкільної програми англійську мову. Депутат "Єдиної Росії" Султан Хамзаєв вважає, що росіянам потрібніше вчити арабську, хінді та китайську.
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