Кількість хворих на сифіліс росіян зросла на 71%.

У Росії серйозно зросла захворюваність на інфекційні хвороби. Серед лідерів за кількістю діагнозів – кір і сифіліс.

Як повідомляє група "Інформаційний спротив", в січні 2023 року в Росії спостерігалося зростання захворювання по 4 з 5 хвороб, які влада відносять до соціально значущих. Так, за даними Росстату, встановлені наступні показники:

На 71% зросла кількість хворих на сифіліс.

На 20% збільшилася кількість пацієнтів з ВІЛ.

На 19% частіше діагностували гонококові інфекції.

На 10% зросла захворюваність на туберкульоз.

Також збільшилася захворюваність на кір. Її у росіян протягом січня діагностували в 40 разів частіше, ніж в січні минулого року. Також на 45% серед росіян зросла захворюваність на гострий гепатит.

Відео дня

Новини Росії

У Росії літаки почали літати без обшивки крила. Через санкції російський "Аерофлот" не може замінити пошкоджену обшивку новою.

Крім того, в Держдумі РФ хочуть прибрати зі шкільної програми англійську мову. Депутат "Єдиної Росії" Султан Хамзаєв вважає, що росіянам потрібніше вчити арабську, хінді та китайську.

Вас також можуть зацікавити новини: