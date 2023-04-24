Російський депутат упевнений, що в XXI столітті росіянам не потрібна англійська, зате стане в нагоді арабська, китайська та хінді.

У Росії потрібно прибрати зі шкільної програми обов'язкове вивчення англійської мови, тому що країні потрібні технарі, а не поліглоти. Про це заявив депутат Держдуми від "Єдиної Росії" Султан Хамзаєв в інтерв'ю "РИА Новости".

За його словами, Росія повинна прибрати "прозахідний вектор" із системи освіти. Ключовим моментом тут він вважає необхідність вивести англійську мову з переліку обов'язкових предметів шкільної програми.

"Ми з самого дитинства звертаємо погляд дітей на захід. Де в освітній програмі США або Великобританії обов'язкова російська мова? Навіщо? Коли є такий великий світ, як Китай, Саудівська Аравія, Латинська Америка, Індія", – заявив депутат.

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Хамзаєв поскаржився, що в російській шкільній програмі "насилу" знайшлося місце для початкової військової підготовки, а астрономія і креслення зовсім забуті. На його думку, першочерговим завданням школи має бути турбота про здоров'я та психологічний стан дитини, тому потрібно більше уроків фізкультури, психології та активності щодо додаткової соціалізації дитини.

"Країні потрібні сильні фахівці в різних областях, і в першу чергу технічних, а не одні поліглоти, які знають тільки англійську мову", – вважає депутат-єдинорос.

Ситуація з наукою і освітою в РФ

Віднедавна в Росії почали прогнозувати бум на вивчення китайської мови. Експерти прогнозують, що через 10 років вивчати китайську буде стільки ж росіян, скільки вивчають англійську.

Днями стало відомо, що Путін взяв під свій контроль фінансування російської науки. Тепер ці гроші будуть в першу чергу направляти на "стратегічні ініціативи президента Путіна".

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