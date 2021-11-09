Також слідство з'ясувало, що священик систематично пив з хлопчиками алкоголь і вживав наркотики.

У Єврейській автономній області (РФ) суд виніс вирок священику і його помічнику-дзвонарю за розбещення кількох десятків дітей.

Про це повідомляє РИА Новости із посиланням на регіональну прокуратуру.

Уже колишній священик отримав 18 років в'язниці з відбуванням покарання в колонії суворого режиму із забороною займатися педагогічною діяльністю вісім років та з обмеженням волі на два роки.

Дзвонаря засудили до 12 років колонії суворого режиму із забороною сім років займатися педагогічною діяльністю та обмеженням волі на два роки.

Читайте також"Це моя територія": у Росії священик побив парафіян через зйомку (відео)У прокуратурі кажуть, що йдеться про розбещення 53 неповнолітніх: у священика 51 епізод, у дзвонаря - п'ять, два злочини вони вчинили спільно. Підсудні свою провину визнали частково.

За даними агентства, ієромонаха Спиридона (Юрія Абрамова), настоятеля храму святого пророка Іллі в селі Амурзет Жовтневого району, затримали наприкінці 2019 року. З 2007 року він працював з дітьми.

Одна з місцевих мешканок, маючи підозри щодо ієромонаха, звернулася до Слідчого комітету. Під час обшуку у священика знайшли колекцію "предметів далеко не духовного призначення". Тоді ж слідство з'ясувало, що у злочинах проти дітей брав участь і помічник Спиридона - дзвонар Сергій Моос.

За деякою інформацією, справа про розбещення розрослася до більш ніж 20 томів. Загалом Спиридона судили за шістьма статтями Кримінального кодексу, зокрема, за мужолозтво і статеві зносини з неповнолітніми, а його помічника по одній - "насильницькі дії сексуального характеру з неповнолітніми".

Йдеться також про сексуальне насильство над дітьми, виготовлення порнографії, спонукання до сексу. Окрім того, слідство з'ясувало, що священик систематично пив з хлопчиками алкоголь і вживав наркотики. Абрамова уже відсторонено від служіння у церкві.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Оренбурзькій області російський священнослужитель отримав 13 років в'язниці за сексуальне насильство над дітьми. З січня 2019 року по лютий 2020-го настоятель парафій Асекіївського району зґвалтував трьох неповнолітніх. Крім того, одного з дітей він систематично споював алкоголем.

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Автор: Катерина Комолова