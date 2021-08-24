Приводом для визнання організацій небажаними стало те, що вони, на думку прокуратури, загрожують основам конституційного ладу і безпеки Росії

Генеральна прокуратура Росії визнала небажаною на території країни діяльність чотирьох зарубіжних релігійних організацій, зареєстрованих у Литві та Україні.

Як повідомляє "Радіо Свобода", серед цих організацій Духовний навчальний заклад Міжнародний біблійний коледж "Нове покоління" та Духовне управління євангельських християн Української християнської церкви "Нове покоління" (Україна);

Міжнародний християнський рух "Нове покоління" та Євангельська християнська церква "Нове покоління" (Латвія).

За повідомленнями, приводом для визнання організацій небажаними стало те, що вони, на думку прокуратури, загрожують основам конституційного ладу і безпеки Росії.

Читайте такожВ Росії раптово видали книгу про одностатеві сім'ї (фото)Небажані організації мають припинити свою діяльність в країні, інакше їхнім членам загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

Довідка УНІАН. "Нове покоління" – міжнародний апостольський рух протестантських церков, що налічує понад 400 церков у пострадянських країнах, Європі та США.

Вперше церква була зареєстрована в Україні в місті Марганець Дніпропетровської області в 1990-і роки. 31 жовтня 2006 року в Україні було зареєстровано Духовне управління євангельських християн Української християнської церкви "Нове покоління".

Його очолив Андрій Тищенко. Під його опікою перебуває близько 400 помісних церков, 110 з них – на території Росії.

Автор: Катерина Гірник