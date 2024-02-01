ФСБ відмовилася пропустити через держкордон евакуйованих з Мелітополя собак, які "можуть відправитися на розмінування".

У російському місті Бєлгород затримали дівчину-волонтера, яка допомагала українцям повернутися додому з РФ.

Згдіно з даними "Попелу", надію Россінську затримали за статтею про "Публічні заклики до здійснення діяльності, спрямованої проти безпеки держави".

Відзначається, що Россінська очолювала некомерційну організацію, яка допомагала українцям повертатися додому через населений пункт Колотилівку (РФ) - єдиний відкритий пункт пропуску між Росією і Україною.

"За нашими даними, до недавнього часу Надія проживала в Грузії, проте, мабуть повернулася в Росію з якоїсь причини. Ймовірно, вона приїхала в Росію, щоб допомогти перевезти собак, евакуйованих з розплідника в Мелітополі, яких з Бєлгородської області не випускали російські прикордонники", - йдеться в повідомленні.

Ресурс опублікував відео, на якому дівчина з жовто-синіми стрічками у волоссі, розповідає, як ФСБ не пропускає через кордон майже півсотні пуделів, оскільки велика кількість породистих собак "робить господиню юридичною особою". При цьому аргументом став сертифікат асоціації кінологів, яка не є державним органом. Тому, за словами дівчини, і власниця собак не є юрособою. Проте прикордонна служба відправила господиню за офіційною перепусткою для перетину кордону з тваринами, а в ФСБ відповіли, що не можуть виписати такий "документ", оскільки офіційно гуманітарний коридор не працює.

"І нас відправили в прикордонне відділення, але там нам кажуть, що пропуск не потрібен, бо... коридор-то не працює, "їдьте спокійно". Ми приїжджаємо в Колотилівку, і там нам кажуть, що потрібне офіційне підтвердження, хоча б, "дзвіночок"... тому що раптом ось саме ці 46 пуделів поїдуть на розмінування території...", - говорить волонтер.

Передбачається, що вона приїхала в РФ саме для того, щоб допомогти провести собак, серед яких – маленькі цуценята.

Також зазначається, що на початку повномасштабного вторгнення Россінську та її сестру затримували за акцію з роздачею квітів на Соборній площі - приводом стало те, що дівчата були одягнені в синьо-жовтий одяг.

Раніше в Білгородській області був затриманий волонтер Олександр Демиденко, який також допомагав українським біженцям потрапити додому через Колотилівку. Зараз Демиденко перебуває під арештом у справі про незаконний обіг зброї через те, що у нього на дачній ділянці знайшли викопані боєприпаси часів Другої світової війни.

Як повідомляє "Медіазона", співробітники ФСБ затримали в Бєлгороді Надію Россінську (волонтерку Надін Гейслер з "Армії красунь"), коли вона в'їжджала в Росію. За словами юриста Євгена Соколова, який у 2022 році представляв інтереси активістки в адміністративній справі, точно невідомо, що закидають Гейслер.

"Нібито що вона розміщувала в інтернеті заклики збирати донати для ЗСУ, ну поки така версія. Це вона сама сказала", - сказав адвокат.

За даними ресурсу, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Россінська заснувала жіночий волонтерський рух - "Армію красунь". Організація приймає гуманітарну допомогу, відвозить її мирним жителям в Україну, а також евакуює українців з-під обстрілів.

Арешти в РФ - подробиці

Нагадаємо, в РФ заарештована дівчина за носіння різнокольорових сережок, які, ймовірно, суд визнав символом ЛГБТ. Наприкінці січня 24-річна Анастасія разом зі знайомим пили чай в одному з кафе міста Нижній Новгород. Хлопець носив рожевий светр з прикріпленим до нього синьо-жовтим значком. Раптово до їх столика підійшов невідомий, який почав штовхати супутника Анастасії, смикати за светр і значок. Невідомий застосовував ненормативну лексику, ображав молодих людей, зірвав з хлопця значок. При цьому, невідомий знімав те, що відбувається на відео, яке згодом опублікував Z-активіст Владислав Поздняков. Він відомий в РФ ще й тим, що"переслідує жінок".

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