Росіяни готуються до атаки заражених малярією комарів на південному напрямку.

Начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил РФ Ігор Кирилов озвучив оновлену версію пропагандистської байки про "бойових комарів", що допомагають ЗСУ знищувати окупантів.

На брифінгу 19 червня воєначальник повторив тезу про те, що Вашингтон нібито вивчав можливість доставки комах, заражених малярією або лихоманкою Західного Нілу, за допомогою БПЛА – для ураження військ противника.

"Відповідно до опису, безпілотник мав доставляти в заданий район контейнер з комахами і вивільняти їх. При укусі комарі здатні інфікувати військовослужбовців небезпечною інфекцією, наприклад, як малярія. ... Такий спосіб зараження противника дав би значний військовий ефект", – заявив Кирилов, не уточнюючи, чи небезпечні "бойові комарі" для мирного населення.

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Очільник російських військ РХБЗ стверджує, що нібито США розглядають можливість відпрацювати використання цієї технології "на території інших держав".

Зокрема, він натякнув на можливе застосування нібито наявної технології в Херсонській області. За його словами, зростання заражень хворобами, які поширюють комарі, можливе після того, як мине затоплення Херсонської області, яке сталося внаслідок підриву росіянами дамби Каховської ГЕС (у цьому теракті РФ продовжує безпідставно звинувачувати Україну).

"Після спаду рівня води можливе формування вогнищ захворювань, що передаються комарами, першою чергою – лихоманки Західного Нілу", – сказав він.

"Бойові комарі" України: що відомо про фейк РФ

У жовтні 2022 року постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що окупанти нібито виявили в Україні дрони для перенесення заражених інфекціями комарів.

Представник РФ, як і Кирилов, говорив про запатентований в США дрон, здатний поширювати комарів, заражених небезпечними вірусами.

Українська влада не раз зверталася до цього ворожого пропагандистського міфу, щоб потролити окупантів. Зокрема, представниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що "бойові комарі" атакували окупований Севастополь, а міністр оборони Олексій Резніков жартома анонсував проведення в Україні часткової мобілізації бойових комах.

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