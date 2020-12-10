У поліцію зателефонував директор операційного офісу банку і повідомив про пошкодження банкомату.

В окупованому Севастополі затримали 29-річного чоловіка, який підпалив банкомат, щоб зігрітися.

Про це повідомили в прес-службі УМВС Росії по Севастополю, передає "Російська газета".

Інцидент стався в Ленінському районі міста. У поліцію зателефонував директор операційного офісу банку і повідомив про пошкодження банкомату.

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Поліцейські встановили особу підозрюваного та затримали його. Той розповів, що був п'яний і підпалив банкомат на вулиці, щоб зігрітися.

На молодика завели кримінальну справу за умисне пошкодження майна за частиною 2 статті 167 КК РФ. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

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Автор: УНІАН