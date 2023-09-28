Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" провела разом з главою Міноборони РФ невдалу демонстрацію ракет.

Глава Міністерства оборони РФ Сергій Шойгу зганьбив "другу армію світу" невдалою демонстрацією нового зразка ракети.

Під час презентації корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (Московська область), яку крутили на росТБ, ракета Шойгу "відклеїлася". Відповідну деталь помітив ведучий YouTube-каналу "Обманутый россиянин".

У кадрі макет боєголовки однієї з ракет погано прикрутили. В результаті вона повисла на кілька градусів вниз.

"Макет боєголовки відклеївся, повис на півшостого", - зазначив автор каналу.

Під час інциденту місцеві фахівці спробували "на око" виправити становище, поки проблему з ракетою не помітив Шойгу. "Філігранна підгонка деталей, на око", - йдеться у відео.

У Міноборони РФ повідомляли, що Шойгу відвідав відповідну презентацію 27 вересня. Зазначалося, що глава відомства "проінспектував" цехи корпорації і залишився задоволений темпами виробництва "високоточних засобів ураження".

"За останні півроку обсяги випуску високоточних засобів ураження збільшені вдвічі, а за окремими номенклатурами продукції, що випускається, в 3,5 і 5 разів", - заявили в Міноборони РФ.

Шойгу в Тегерані "проінспектував" іранські дрони з ракетами

19 Вересня Шойгу в складі делегації від РФ відвідав Тегеран й "оцінив" нові БПЛА та ракети, які створив місцевий "оборонпром". Як відомо, зараз Росія використовує для завдавання ударів по Україні іранські дрони Shahed.

В рамках відвідування виставки Шойгу заявив, що на зло всьому заходу "російсько-іранська взаємодія виходить на новий рівень".

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