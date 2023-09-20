За попередньою інформацією, перед пожежею місцеві жителі чули вибух.

Потужна пожежа спалахнула в Адлерському районі Сочі в Російській Федерації. Спалахнув резервуар з дизельним паливом.

За інформацією Telegram-каналу Shot, горів резервуар з 1200 тоннами гасу. Загальна площа пожежі становить близько 100 квадратних метрів.

За попередньою інформацією, причиною загоряння стала атака безпілотника. Місцеві жителі повідомили про звук схожий на вибух близько 5 ранку.

На місці працюють всі служби - поліція, пожежники, швидка допомога, газівники. Для боротьби з вогнем використовують спеціальну піну.

У свою чергу губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. Станом на 7:42 пожежу ліквідували.

Варто відзначити, що стовп вогню та диму було видно за кілометри від місця пожежі.

Пожежі в Росії - останні новини

На території Російської Федерації часто щось горить або вибухає. Майже завжди в цьому звинувачують Україну.

Наприклад, в Брянську атакували найбільший в РФ завод мікроелектроніки. Перед цим у Дзержинську палав завод нафтохімічної продукції "Сибур", але росіяни заявили, що це нібито було Планове смолоскипне загоряння.

Крім того, 9 вересня в тимчасово окупованому Сімферополі спалахнула військова частина.

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