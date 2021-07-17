Росіянка розпивала спиртне зі своїм убивцею.

У Томську виявили розчленоване тіло жінки. Частини тулуба знайшли на сходовому майданчику житлового дому, частину – на смітнику.

Про це йдеться у повідомленні Слідчого комітету РФ.

Зазначається, що затримали 63-річного чоловіка, який зараз зізнається у злочині.

За інформацією Telegram Life Shot, убита – 43-річна Ольга Мірченко, котра вживала спиртне в компанії з затриманим Олександром Зімченком.

Читайте такожРосійських казаків почнуть приймати до РосгвардіїТакож зазначається, що чоловік свою провину у вбивстві не визнавав і звалював все на друга, який начебто зарізав жінку, бо вона йому відмовила у залицяннях.

На тілі 43-річної жінки виявили 12 ножових поранень. Щоби приховати сліди злочину, Зімченко купив ножівку і за її допомогою намагався позбутися трупа. Особу його товариша вже ідентифікували, але ще не затримали.

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Автор: Іван Бойко