У Томську виявили розчленоване тіло жінки. Частини тулуба знайшли на сходовому майданчику житлового дому, частину – на смітнику.
Про це йдеться у повідомленні Слідчого комітету РФ.
Зазначається, що затримали 63-річного чоловіка, який зараз зізнається у злочині.
За інформацією Telegram Life Shot, убита – 43-річна Ольга Мірченко, котра вживала спиртне в компанії з затриманим Олександром Зімченком.
Читайте такожРосійських казаків почнуть приймати до РосгвардіїТакож зазначається, що чоловік свою провину у вбивстві не визнавав і звалював все на друга, який начебто зарізав жінку, бо вона йому відмовила у залицяннях.
На тілі 43-річної жінки виявили 12 ножових поранень. Щоби приховати сліди злочину, Зімченко купив ножівку і за її допомогою намагався позбутися трупа. Особу його товариша вже ідентифікували, але ще не затримали.
Вас також можуть зацікавити новини
- Росіянка відмовилася купувати коту квиток на літак і викинула вихованця прямо в аеропорту
- Після ганебного вильоту з Євро екс-тренера збірної РФ "кинули" з дешевою землею для розведення форелі
- В Росії друкарня відмовилася друкувати плакати з K-Pop групами, переплутавши їх з гей-пропагандою
- Росіянин вдарив у голову дитину через пакет чипсів (відео)
- Російських військових зобов'язали вчити статтю Путіна про Україну - ЗМІ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram