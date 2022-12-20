Святкування з нагоди "возз’єднання", згідно з опублікованим указом, має пройти 22 грудня.

Тюменська область готується до святкування "возз’єднання Росії та Білорусі" в "одну державу", свідчить указ на сайті Інформаційного порталу культури Тюменської області.

Уряд нібито доручив місцевій владі провести заходи 22 грудня з нагоди підписання Договору про возз’єднання Білорусі та Росії в "одну державу", зауважив блогер та активіст Сергій Стерненко.

"Культурні діячі Тюмені вже готують сюрприз, які обрадує мешканців держави і підкреслить єдність двох народів", - заявила директорка департаменту культури Олена Маєр.

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Відносини Білорусі та Росії

19 грудня російський президент Володимир Путін прибув у Мінськ, де, зокрема, провів зустріч з Лукашенком тет-а-тет.

На думку радника Офіса президента Михайла Подоляка, з-поміж іншого, Путін повинен був схилити Лукашенка до сухопутного вторгнення в Україну.

Разом з тим західні аналітики вважають, що Путінові не вдалося підбурити Лукашенка до прямої агресії.

Українські військові зауважують, що загроза ескалації війни з боку Білорусі зростає. Наразі в країні проводяться так звані "навчання", справжньою метою яких є, наприклад, збір розвідданих для завдання нових ударів по Україні.

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