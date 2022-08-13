Ображені працівники поскаржилися президенту РФ Володимиру Путіну.

Співробітники "Мосводоканалу", які приїхали в тимчасово окуповане Щастя Луганської області, скаржаться на невиплату зарплат. У зв'язку з цим скривджені росіяни звернулися до Президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Відповідне відео з'явилося в соціальних мережах.

Відзначається, що з відправленими у відрядження "відновлювати" Щастя робітниками забули укласти трудові договори і не виплачують гроші.

"Звертаємося до президента Російської Федерації за допомогою у вирішенні проблеми з оплатою праці. Приймаючи рішення приїхати на відновлення "Луганської народної республіки", ми навіть не підозрювали, що можемо бути обдуреними, враховуючи, яку увагу громадськості привернуто до даної проблеми", – зачитав звернення один з скривджених "відновників".

При цьому він вказав, що зараз укладати з ними договір на нормальних умовах відмовляються. За його словами, вони "працюють на благо людей".

Як раніше повідомляв УНІАН, у тимчасово окупованому Маріуполі почалися "внутрішні розбірки" серед колаборантів через корупцію. Колаборанти ділять гроші росіян, які надходять в місто, зокрема, на гуманітарну допомогу.

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