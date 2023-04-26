В оборонному комітеті раптово заявили, що треба інші шляхи захисту державних рубежів.

У Держ думі зізналися, що російська армія не здатна захистити кордони та закликали росіян зібратися в дружини.

Як повідомляє The Moscow Times, про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов. На його переконання, захист кордону від диверсій з боку України необхідно покласти на громадян, оскільки Росія не має можливостей, " як у Радянському Союзі".

"У нас зараз немає таких можливостей, як у Радянському Союзі, коли вся країна периметром охоронялася військовими підрозділами прикордонних військ СРСР. Тому зараз дещо інші способи охорони кордонів. Але задіяти на добровільній основі місцеве населення, на мою думку, це цілком реально і зрозуміло", - сказав Картаполов.

Відео дня

У зв’язку з цим депутат закликав дозволити "дружинникам" охороняти кордони. Після ухвалення " принципового рішення" влада повинна буде обговорити склад підрозділів, їх кількість та озброєння, а також те, хто їх контролюватиме, пояснив депутат.

Російська армія "закінчується" в Україні

Поки кордони Росії нема кому захищати, практично вся боєздатна частина армії РФ знищена в Україні. Втрати Р Ф в Україні перескочили нову червону лінії і тепер становлять понад 188 тисяч окупантів.

Тільки під час спроб захопити Бахмут російські окупанти втратили десятки тисяч бійців, а саме місто стало своєрідним кінцевим рубежем для ПВК "Вагнер", після чого це угруповання не може самостійно виконувати бойові завдання.

Вас також можуть зацікавити новини: