Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що "порадів" реакції на опозиційних ресурсах.

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов назвав всіх незгодних з законом про електронні повістки "пропіндоською шушерою". Чиновник "порадів" невдоволенню серед росіян, як він висловився, на "опозиційних ресурсах".

В ефірі однієї з пропагандистських передач політик заявив: "Я порадів, яке піднялося виття на ось цих всіх опозиційних і напівопозиційних ресурсах. Я порадів, як роздухарилася вся ось ця ось пропіндоська шушера. [ ... ] Це означає, що ми потрапили не просто в яблучко, а ми потрапили в центр нулика цифри 10 ось в цьому самому яблучку. Тому що, звичайно, для них було б дуже зручно, щоб у нас наша система мобілізаційного розгортання продовжувала залишатися на рівні середини минулого століття".

За словами Картаполова, Росія хоче вийти на новий рівень. Чиновник пообіцяв, що система для мобілізації військовозобов'язаних в РФ стане "найбільш передовою в світі".

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Закон про електронні повістки в Росії: що відомо

Держдума РФ 11 квітня прийняла закон про створення єдиного реєстру військовозобов'язаних та введення електронних повісток.

Якщо росіянин отримає таку повістку і не відреагує, його можуть урізати в правах. Наприклад, заборонити здійснювати житлові угоди і водити автомобіль. А ще закон блокує виїзд за кордон.

Влада РФ стверджує, що нововведення прийнято для поліпшення процедури вручення повісток. Але це може бути підготовкою до нової хвилі мобілізації на війну проти України.

Раніше Картаполов закликав росіян, які покинули територію країни-агресора, повернутися, відслужити рік у військах і виїхати назад.

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