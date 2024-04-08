Корабель "Катерина Велика" спущено на воду три роки тому.

У Примор'ї Російської Федерації спалахнув багатофункціональний корабель постачання "Катерина Велика". Судно зійшло з верфі лише три роки тому.

Далекосхідна транспортна прокуратура РФ повідомила, що загоряння на кораблі в Центрі судноремонту "Дальзавод" сталося в ніч на 8 квітня. Унаслідок інциденту загинула одна людина, а ще трьох госпіталізували.

"Наразі правоохоронними органами проводяться перевірочні заходи, спрямовані на встановлення обставин події", - йдеться в повідомленні російської прокуратури в Telegram.

Відео дня

Судно "Катерина Велика" - що відомо

Судно "Катерина велика" належить до проєкту IBSV 10022 AH. Цей корабель унікальний, адже може як доставляти вантажі, зокрема морські бурові установки та видобувні платформи, так і проводити криголамні операції. Цей корабель був гордістю Росії.

"Катерина Велика" завдовжки 106 метрів, завширшки - 22 метри. Може долати лід завтовшки в 1,5 метра.

Знищення флоту Росії - остання новина

Речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що з початку повномасштабної війни Україна вразила третину військових кораблів РФ у Чорному морі.

За його словами, було уражено, зокрема, десантний корабель "Костянтин Ольшанський", який до 2014 року був українським. Росія вкрала його під час окупації Криму.

Зі свого боку британська розвідка зазначила, що атаки України змусили РФ перевести цінні активи ЧФ РФ у Новоросійськ. Крім того, щоб захистити флот від українських надводних дронів, РФ встановила баржі на вході в бухту Новоросійська.

Вас також можуть зацікавити новини: