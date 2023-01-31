Вдень військовий вживав спиртні напої, а вночі спав у залі бару.

У Володимирській області РФ "мобік" 12 днів пиячив у барі, рятуючись від війни.

Про це повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на вирок, винесений за статтею про самовільне залишення військової частини в період мобілізації щодо мобілізованого з Липецької області Рязанова В.В.

Як зазначається у документів, 18 жовтня 2022 року мобілізований військовослужбовець переліз через паркан військової частини в Коврові і пішов випивати в кафе.

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Після закриття кафе Рязанов вирушив до гриль-бару "Слов'янка", де затримався аж до 30 жовтня. Протягом майже двох тижнів мобілізований вдень випивав, а вночі спав у барі. Все це тривало доти, доки до "Слов'янки" не прийшли працівники військової поліції та не вивели його з приміщення.

Вироком Рязанову призначено позбавлення волі на два роки у колонії-поселенні.

Мобілізація в Росії: головні новини

23 січня 2023 року прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков нагадав росіянам про те, що часткова мобілізація на території РФ все ще діє, адже вона охоплює не тільки військову службу, а й заходи, необхідні для забезпечення завдань військового апарату.

Російські прикордонники не випускають вихідців з країн СНД з громадянством Росії. З проблемою зіткнулися уродженці Киргизстану та Таджикистану, які намагалися виїхати на батьківщину. Аргументують це тим, що людей включено до "мобілізаційного списку".

Заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що у разі мобілізації ще 500 тисяч росіян, про плани РФ здійснити яку говорять дедалі частіше, у країни-агресора виникнуть проблеми з їх забезпеченням.

Водночас російський опозиціонер Марк Фейгін вважає, що без мобілізації Росія далі воювати не зможе. Проте постійно поповнювати особовий склад армії РФ за рахунок мобілізованих майже неможливо.

Тим часом російських "мобіків", які воювали на Сватівському напрямі, змушують підписати контракт. Командування морить їх голодом, поселило просто неба і погрожує кримінальними справами.

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