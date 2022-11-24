Автомат нібито самовільно вистрелив прямо в шию росіянину.

У Курській області РФ "мобік" випадково застрелив товариша по службі з автомата.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", стрілянина відбулася у селі Толпіно. За версією учасника інциденту, якому вдалося вижити, все відбулося випадково.

У той день старший сержант розвідки 43-річний Андрій (на фото праворуч) ніс службу днювальним та тримав у руках автомат Ак-74. Якоїсь миті автомат невдало вистрілив у бік іншого військового - 33-річного рядового Сергія.

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Куля влучила "мобіку" в шию, він помер на місці. Із сержантом розбиратимуться військові слідчі.

Мобілізація в Росії

21 вересня в Росії оголосили часткову мобілізацію. Міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, що 82 тисячі призваних в рамках часткової мобілізації вже направлені на фронт. Ще 218 тисяч нібито приходять підготовку. За оцінками ЗМІ, Росія зібрала насправді щонайменше 492 тисячі мобілізованих.

Мобілізованих росіян відправляються на фронт, не маючи належного забезпечення. Як свідчать перехоплення, вони також не отримують і обіцяних грошових виплат.

Повідомлялося, що російське військове командування обманом відправляє мобілізованих у піхотні підрозділи.

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