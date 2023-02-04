Жодна із жінок не збирається поступатися грішми.

В РФ родичі "зажмуреного" майора Євгена Захарченка не можуть поділити компенсацію. Дружина загарбника, яку він привіз з окупованого Луганська, від компенсації не відмовляється, а мати - вимагає визнати цей шлюб фіктивним.

Як повідомляють росЗМІ, майора "мінуснули" під Черніговом у березні минулого року. Після 2014 року він вивіз із Луганська жінку, а сестрі і матері нібито заявляв, що це фіктивний шлюб нібито, щоб допомогти жінці отримати російське громадянство. Майор, за словами матері, обіцяв розлучитися, але не встиг.

Тепер жінка з Луганська отримала понад 7 млн рублів за "двохсотого чоловіка" і претендує на квартиру, у якій живе його мати. Жінки влаштували війну за гроші та квадратні метри. Розбірки дійшли до суду.

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Як розповіла мати, Захарченко, який був військовим лікарем, вперше поїхав на війну у 2015 році. Тоді він був одруженим та виховував сина. Втім з "відрядження" від привіз колегу-медика Марину. Після цього Захарченко розлучився та одружився із жінкою, яку із собою привіз.

"Син сказав, що хоче допомогти Марині здобути російське громадянство і збирається укласти з нею тимчасовий шлюб, щоб вона оформила необхідні документи. На сімейній раді ми вирішили, що це справа блага, треба допомогти людині. Коротше, заперечувати та відмовляти не стали. Зараз я розумію, наскільки це було безглуздо", - заявила мама Євгена.

Жінка каже, що бачила нову дружину сина всього один раз з 2018 року. Він нібито запевняв, що не бачить з нею майбутнього. Ба більше, мати навіть не знає, чи мешкав її син із своєю законною дружиною.

Після того, як Захарченка "зажмурили", його дружина отримала 7,6 млн рублів, але за похорон та пам'ятник окупанту платила його мати. Крім того, Марині дісталася квартира майора, автомобіль, але й цього їй було мало. Матір згадала, як невістка пригрозила викинути її з квартири, яка офіційно належала "мінуснутому" окупанту.

"Запропонувала мені з'їхати. На моє запитання: "Куди?", вона відповіла: "У тебе ще й дочка є!" Каже: Я законна дружина, я тебе на вулицю викину!", - розповіла мати окупанта.

Мати в суді вимагає, щоб шлюб її сина розірвали та визнали фіктивним. Вдова з цим не погоджується. Ще один родич в суді запевнив, що майор хотів розлучитися, але не знайшов на це часу.

"Те, що зараз відбувається - це знущання з боку моєї свекрухи наді мною, як над вдовою. Мені занадто великою кров'ю та нервами все це обходиться! Я луганчанка, і мене тут, по суті, цькують. Почала цю чвари не я, почала свекруха, звинувативши мене у укладенні фіктивного шлюбу", - прокоментувала сама "невтішна" вдова, але претензії на квартиру та отримання виплат вона відмовилася коментувати.

Чвари на виплати: як росіяни сваряться через гроші

За ліквідованих окупантів РФ виплачує сім'ять грошову компенсацію. Через ці гроші рідні "двохсотих" загарбників інколи розпочинають справжні битви.

Раніше у російському місті Волгоград сім'я ліквідованого загарбника Валерія Коваленка влаштувала справжню війну за грошову компенсацію. Родичі не можуть поділити 10 млн рублів.

Згодом мати ліквідованого в Україні "вагнерівця" Дмитра Цуканова заявила, що ПВК Пригожина видало їй рештки сина та 140 тисяч рублів (приблизно 42 тисячі гривень) для поховання. Родичі досі не можуть поділити ці гроші.

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