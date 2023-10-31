Пропаганда запевняє, що інцидент був незначним, але публікує фото стовпа густого диму над підприємством.

На військовому заводі "УРАЛ" у Пермському краї РФ прогримів потужний вибух. Хоч пропаганда і запевняє, що постраждалих нема, а вибух був не масштабним, очевидці кажуть про протилежне.

Як повідомляють російські пабліки, інцидент стався у будівлі Солікамського заводу "УРАЛ" - одного з найбільших військово-промислових заводів у Росії. Там виробляють у тому числі боєприпаси та вибухівку.

На кадрах з місця події очевидець зазначає, що в районі першої вахти стоїть величезний стовп густого диму. Перед цим прогримів вибух.

Водночас "РИА Новости" з посиланням на рятувальників запевняє, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Підприємство нібито працює у штатному режимі.

Інші інциденти в Росії

У ніч на 10 серпня пожежа спалахнула в Домодєдово Московської області. Перед загорянням там чули вибух. За офіційними даними, загорівся автосервіс.

Крім того, в підмосковному місті Сергієв Посад вдень прогримів потужний вибух на заводі. ЗМІ писали про загиблих і десятки поранених. Цей завод займався виробництвом оптики і, як виявилося, брав участь у розробці стратегічного бомбардувальника-ракетоносця під назвою "Посланник".

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