Батьки мобілізованих скаржаться, що їхні діти залишилися без усієї зібраної амуніції.

В Оренбурзькій області РФ вщент згорів наметовий табір "мобіків". Пожежа сталася під ранок 9 січня.

Як повідомляє російський канал "Дождь", наметовий табір було розташовано в селі Нижня Павлівка. У ньому розмістиди мобілізованих.

Один з очевидців опублікував у місцевому пабліку "Оренбург очевидець" відео пожежі та написав, що "мобіки" шоковані недбальством командування. Пожежна машина, закріплена за частиною, була без тиску, тож не змогла ліквідувати пожежу. Довелося чекати на міських рятувальників.

Відео дня

"Згоріло нах*й все. Он, бач, у черевиках вискочив. Он наші снігом закидають", - коментує автор відео за кадром.

Батько "мобіка", якому пощастило перебувати у відпустці під час пожежі, заявив місцевій пресі, що всі його залишені речі перетворилися у попіл.

Схожий пост з'явився і у російському пабліку "Мобілізація | Самарська область". "Пожежа у частині в Оренбурзі, де наші мобілізовані. Намет нашого сина. Все, що купували, збирали два тижні перед відправкою і потім — у попіл", - йдеться у публікації.

Одна з коментаторок додала, що в цьому таборі перебував чоловік її сестри та його друзі. За їхніми словами, причиною пожежі стало замикання.

Пожежі в РФ: останні новини

Впродовж останніх місяців в Росії раптово спалахують різні будівлі та інфраструктурні об'єкти, зокрема військові та адміністративні. 6 січня в Москві раптово спалахнула одна з будівель Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Попередньо повідомляється, що можливою причиною загоряння могло стати коротке замикання.

У російському Санкт-Петербурзі на Пулковському шосе 5 січня загорілося більше 400 квадратних метрів у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ".

Раніше також повідомлялося про те, що в Новому Осколі Бєлгородської області Росії горить військовий об'єкт. За інформацією очевидців, було чути вибухи, схожі на детонацію боєприпасів.

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