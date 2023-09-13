Землю роздають в тому числі на території окупованого українського Криму.

У Росії і в окупованому нею Криму влада почала масово виділяти земельні ділянки "ветеранам СВО", що викликає невдоволення людей, які несподівано отримали нових сусідів - побоюються неадекватної поведінки з боку "захисників Батьківщини". Про це пише російське опозиційне видання "Верстка".

"Начебто жити тут будуть місцеві, кримчани, але все одно неприємно. Навколо, виходить, будуть одні ветерани. Раптом будуть "білочку" ловити, заважати всім. Пишуть же постійно [в ЗМІ], що боєць там повернувся з СВО і гранату підірвав п'яний, або застрелив когось. Туристи не поїдуть сюди, якщо поруч буквально "селище військових", – розповів журналістам житель окупованого селища Чорноморське на заході Криму.

Окреме невдоволення викликає той факт, що на виділення безкоштовних ділянок роками претендували різні пільговики, до яких черга все ніяк не доходила. Втім, деякі представники цієї категорії впевнені, що окупантам земля важливіша, ніж їм самим.

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"У Криму багато порожніх земель, нехай отримують. А собі ми спробуємо теж вибити належне законом. Ми такі, ми прорвемося!" - заявила мешканка Сімферополя, чия дочка виховує дитину з інвалідністю.

У місті Кострома влада вирішила провести водогін на вулицю, де почали виділяти землю сім'ям військових. Це викликало обурення інших пільговиків, які роками чекали підведення комунікацій.

"А до ділянок багатодітних сімей не потрібно тягнути водопровід? З 2015 року чекаємо дороги, водогін, газ і електрику. Ми що, не люди? У нас теж сім'ї!" - обурилася місцева мешканка в міському співтоваристві у "Вконтакте".

Втім "доброзичливі" співвітчизники тут же "затюкали" її в коментарях, звинувативши зокрема в тому, що такі як вона спочатку "народжують дітей", а потім за це чогось "вимагають від держави".

Новини "русского міра"

Раніше УНІАН писав, що в ПАРЄ Росію визнали повноцінною диктатурою. Таку заяву парламентарі зробили, коментуючи поправки до Російської Конституції, які дозволяють Путіну бути при владі до глибокої старості.

Також ми розповідали, що Путін запропонував росіянам щороку "святкувати" крадіжку територій України. Так званий "День возз'єднання", тобто анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України Путін пропонує святкувати щороку 30 вересня.

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