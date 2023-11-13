Його успішно демобілізували у вересні 2023 року.

В Україні "прибрали" ще одного окупанта - ЗСУ демобілізували на полі бою полковника військ РФ Петраша Валерія 1977 року народження.

Зазначається, що він 19 вересня 2023 року самоліквідувався від поранень. Про це повідомив офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан (відомий під позивним "Штірліц").

"Полковник Петраш Валерій. 25.09.2023 р. прикопали по-тихому", - вказав він.

Відзначається, що Петраша підвищили до полковника у 2019 році. Раніше він командував 5 гвардійським зенітно-ракетним полком 98 гвардійської повітряно-десантної дивізії.

ЗСУ попрацювали на полі бою - відомі нові втрати РФ

Вранці Генштаб ЗСУ повідомив про нові "живі" втрати армії РФ в Україні - за добу вдалося ліквідувати 800 окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ в Україні становлять 311 тисяч 550 осіб. Серед цікавого за останні 24 години знищили: 5 танків, 10 артилерійських систем, 6 бойових броньованих машин, 2 БПЛА та 1 крилату ракету.

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