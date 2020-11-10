Підозрюваний у жорстокому вбивстві доцента РЕУ імені Плеханова Вікторії Барковської розповів, чому пішов на злочин.
Відео з визнанням затриманого опубліковано на офіційному сайті МВС Росія.
26-річний уродженець однієї з середньоазіатських республік зізнався, що вбив двох жінок і поранив 6-річну дитину через 20 тисяч рублів (7,4 тисячі гривень), які йому не виплатили за роботу.
Читайте такожУ Пітері школяр зняв скальп з матері за допомогою мачете і напав на медиків
Він зізнався, що схопив ніж у будинку постраждалих і напав спочатку на матір викладачки, потім на саму Барковську, а потім на її маленьку дочку. Жінки померли на місці. Дівчинка перебуває в лікарні.
Відомо, що сім'я найняла будівельника для зведення третього поверху в приватному будинку. Про напад робітника змогла повідомити дочка викладачки. Поранена дівчинка зателефонувала другу матері і попросила привезти бинти. Чоловік викликав екстрені служби. Незабаром підозрюваний був затриманий.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Росії школярка народила дитину і сховала її в морозилці
- Росіянин зґвалтував чоловіка, раніше судимого за зґвалтування
- У Росії пострілом з арбалета вбили "ковбасного короля" Маругова
- "Ти що, безсмертний?": у Росії чоловіка побили через конфлікт у батьківському чаті, він помер (фото, відео)
- У Росії школяр намагався вбити сім'ю: спливли моторошні подробиці (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram