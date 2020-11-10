Чоловік убив двох жінок і поранив 6-річну дитину через 7,4 тисячі гривень.

Підозрюваний у жорстокому вбивстві доцента РЕУ імені Плеханова Вікторії Барковської розповів, чому пішов на злочин.

Відео з визнанням затриманого опубліковано на офіційному сайті МВС Росія.

26-річний уродженець однієї з середньоазіатських республік зізнався, що вбив двох жінок і поранив 6-річну дитину через 20 тисяч рублів (7,4 тисячі гривень), які йому не виплатили за роботу.

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Він зізнався, що схопив ніж у будинку постраждалих і напав спочатку на матір викладачки, потім на саму Барковську, а потім на її маленьку дочку. Жінки померли на місці. Дівчинка перебуває в лікарні.

Відомо, що сім'я найняла будівельника для зведення третього поверху в приватному будинку. Про напад робітника змогла повідомити дочка викладачки. Поранена дівчинка зателефонувала другу матері і попросила привезти бинти. Чоловік викликав екстрені служби. Незабаром підозрюваний був затриманий.

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Автор: УНІАН