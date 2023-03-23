Спочатку пара планувала подарувати останки українського героя дружині товариша Мангушева, яка дуже хотіла отримати в колекцію кістки солдата ЗСУ.

Дружина загиблого в Україні російського бойовика Ігоря Мангушева (позивний "Берег") розповіла, як вони з чоловіком "роздобули" череп українського військового з "Азовсталі", з яким терорист засвітився на Лимонівських читаннях до своєї ліквідації в Україні.

Подробицями "сімейної справи" Тетяна Азаревич поділилася в інтерв'ю пропагандистському RTVI. Вона уточнила, що череп був реальний й похвалилася, що останки українського солдата їй та Мангушеву вдалося "підібрати" під час спільної прогулянки по руїнах "Азовсталі".

"Ми з Ігорем гуляли по "Азовстал". Я побачила військову форму з синьою ізоляційною стрічкою, вирішила зняти з неї шеврон з групою крові на пам'ять або як сувенір кому-небудь. Серед російських військових - це нормальна практика. Українці теж збирають. Потягнула й тут вивалилися з форми кістки і череп", - розповіла вона.

Азаревич зазначила, що спочатку вони з чоловіком хотіли подарувати череп українського героя дружині товариша Ігоря: "Він взяв цей череп, дружина якогось його товариша дуже хотіла череп українця", - заявила Тетяна.

На зустрічне запитання ЗМІ, чому пізніше Мангушев виступив з черепом воїна ЗСУ на Лиманських читаннях вона зазначила, що Ігор "загорівся" цією ідеєю спонтанно перед заходом.

"Ігор загорівся, що повинен виступити з черепом. Він побіг в машину, надів рукавички, взяв череп. І, власне, далі ви все знаєте. Я вже тоді зрозуміла, що це закінчиться якимось скандалом", - резюмувала вдова Мангушева.

Виступ Мангушева з черепом "азовця" та його ліквідація

Зазначимо, що на території України бойовик Ігор Мангушев помер 8 лютого 2023 року в місті Стаханов (Донецька область). Обставини його смерті до кінця невідомі. 4 лютого в мережі з'явилися кадри, на яких Мангушев лежить в несвідомому стані з простріляною головою. Раніше його дружина висловлювала версію про те, що його могли прикінчити свої ж.

На території РФ Мангушев відзначився особливою пропагандисткою роллю в російському суспільстві й заснував неонацистський рух "Світла Русь".

28 серпня 2022 року він зі сцени проголосив антиукраїнську промову перед місцевими бойовиками "ЛНР/ДНР". При цьому він тримав у руках нібито череп українського воїна із заводу "Азовсталь" (підприємство, яке знищила російська армія в Маріуполі). Це спричинило міжнародний скандал.

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