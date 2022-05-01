Пожежа сталася на кордоні відразу трьох районів.

Місцева влада підтвердила вибухи на військовому об'єкті в Бєлгороді, про які раніше писали місцеві мешканці.

Про це повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков.

Пожежі сталися на кордоні відразу трьох районів.

"На кордоні трьох муніципалітетів - Борисовського і Бєлгородського районів і Яковлевського міського округу - сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється. Всі оперативні служби працюють на місці, вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки. Більш детальна інформація буде трохи пізніше", - цитують Гладкова російські ЗМІ.

Про вибухи місцеві почали повідомляти близько 14:30 1 травня. За словами очевидців, бул чути серію "хлопків" за містом.

Деякі користувачі уточнювали, що вибухи прогриміли на військових складах за містом – після чого здетонували боєприпаси, що там зберігаються.

Як повідомляв УНІАН, днями прогриміли вибухи на нафтобазі у селі Жеча під Брянськом. Чиновники стверджують, що засобами ППО нібито був виявлений літак ЗСУ.

Напередодні на фармацевтичному заводі в російському Кургані "Синтез" пролунав вибух. Підприємство є одним з лідерів виробництва антибіотиків в Росії, забезпечує, перш за все, госпітальний сектор.

Як відомо, в медіа та соціальних мережах час від часу з'являється інформація про вибухи на складах з боєприпасами і пожежах на паливних базах у прикордонних з Україною регіонах РФ.

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