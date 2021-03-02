Одна з дівчат за цей час тричі народжувала від нього дітей.

У Росії через 17 років ув'язнення випустять скопинського маніяка Віктора Мохова, який чотири роки тримав у підвалі, ґвалтував та бив двох дівчат.

Telegram-канал LifeShot.

Читайте такожНавального не побили після прибуття до колонії: в'язні здивованіМаніяк вийде на свободу 3 березня.

«Мохова посадили в 2004-му за те, що він викрав двох дівчат 14 та 17 років й майже чотири роки тримав їх у підвалі. Весь цей час він ґвалтував та бив полонянок, одна з яких тричі народжувала від нього дітей», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що за маніяком встановлять адміністративний нагляд строком на 6 років. Йому буде заборонено відвідувати місця проведення спортивних, культурно-видовищних та інших масових заходів, а також залишати місце проживання або перебування вночі (з 22:00 до 06:00).

У Росії випустять на свободу маніяка: реакція мережі

Користувачі мережі бурхливо відреагували на цю новину. Більшість з них висловилися за те, щоб Мохова засудили до довічного:

«Покалічені долі! І за це 17 років?!», «А що так мало дали?», «У США б він не вийшов», «Чому ця істота ще жива?», «Випускають, напевно, щоб він прибив когось і потім на довічне?», «Гуманне яке у нас правосуддя».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц