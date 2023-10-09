Він заявив, що під час візиту до Ізраїлю відчував на собі "провокації".

Рамзан Кадиров заявив, що Чечня підтримує Палестину. Він сказав, що готовий відправити свої підрозділ в якості "миротворців".

У своєму відеозверненні, опублікованому в Telegram, він закликав світову спільноту "хоч один раз одноголосно прийняти справедливе рішення з приводу ситуації в Палестині". Також він запропонував лідерам мусульманських країн створити коаліцію і закликати "Європу і весь захід не бомбити мирних громадян під приводом знищення бойовиків".

"Ми підтримуємо Палестину. І ми проти цієї війни, яка на відміну від інших конфліктів може перерости в щось більше. Я сам був в Ізраїлі. І наша мирна делегація на собі випробувала спроби неприкритої провокації. Тому я закликаю зупинити як війну, так і будь-які форми нагнітання обстановки", - заявив Кадиров.

Він каже, що його підрозділи готові виступити в якості миротворчих сил "для наведення порядку і протидії будь-яким порушникам".

Напад на Ізраїль: позиція Росії

Нагадаємо, 7 жовтня, після того як ХАМАС обстріляв Ізраїль і вторгся на його територію, в Міністерстві закордонних справ Росії закликали Ізраїль і Палестину "повернутися за стіл переговорів".

Заступник глави МЗС РФ Михайло Богданов заявив, що Москва знаходиться "в контакті з усіма" і "закликає їх до припинення вогню".

Тим часом російські z-блогери активно раділи обстрілам Ізраїлю, заявляючи, що Росії це вигідно.

Вас також можуть зацікавити новини: