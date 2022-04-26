Спочатку батькам моряка говорили, що їх син "пропав безвісти", а Міноборони РФ стверджувало, що всіх моряків з крейсера нібито евакуювали.

Батько строковика Єгора Шкребця зі знищеного крейсера "Москва" досі не може дізнатися, що сталося з його сином і чи живий він взагалі. Російське командування плутає батьків "зниклих безвісти" моряків і відмовляється давати чіткі відповіді.

На своїй сторінці в російській соціальній мережі "ВКонтакте" Дмитро Шкребець показав листування з керівництвом свого сина, а після заявив, що сподіватися на хороше вже нікому.

Росіянин наголошує на тому, що він не розголошує секретні дані та пише лише про те, що отримав у відкритому доступі. Таким чином він, судячи з усього, намагається убезпечити себе і свою сім'ю від тиску з боку Міноборони РФ. Чоловік зазначив, що він керується "батьківським болем про втрату сина", проте у нього все ще є надія "пробити тупу стіну стервенного мовчання".

14 квітня, тільки через добу після того, як в російський крейсер "Москва" потрапили ракети, батьків моряків почали сповіщати, що їхні діти "пропали безвісти". Сім'я Шкребця дізналася про це від заступника командира дивізії Бугорського Олексія Олександровича. Він радив батькам моряка "молитися".

В той самий час Міноборони РФ оголосило про те, що весь екіпаж крейсера "Москва" був нібито евакуйований.

"І склалася така ситуація, що ми, батьки "зниклих" дітей 8 днів чуємо від офіцерів усіх рангів ЧФ, що наші діти в списках "зниклих безвісти", а від Міноборони чуємо, що весь екіпаж евакуйований. І ми живемо в цьому сюрреалістичному божевіллі", - написав батько моряка з крейсера "Москва".

22 квітня батько строковика дзвонив на "гарячу лінію" Міноборони РФ з одним питанням. Батьки моряка просто хочуть зрозуміти, де їх син. Відповідь була шокуючою.

"Отримали відповідь, що наш син, Єгор Шкребець не значиться ні в списках загиблих, ні в списках поранених, ні в списках зниклих безвісти", - розповів росіянин.

Після цього він попросив людину, яка озвучила йому інформацію про його сина, ще раз все це проговорити під запис. Потім батько "зниклого безвісти" моряка відправив цю розмову заступнику командира дивізії Бугорському. Він відповів: "Я не знаю, навіщо вони вам так говорять".

Батько строковика був у повній розгубленості. Після цього він опублікував посилання на пропагандистське російське ЗМІ та передав "привіт" всім центральним каналам, які розміщують нечесні новини про повну евакуацію моряків.

Через два дні ситуація не змінилася. Батько моряка так і не зміг дізнатися правду:

"Раптом зрозумів значення відомого і простого виразу:"надія вмирає останньою". Останньою після кого? Після того, хто сподівається... Тому що сподіватися більше нікому".

Ситуація, судячи з усього, так і не прояснилася. Шкребець, як і багато інших батьків моряків, так і не домігся правди, а влада РФ продовжує приховувати інформацію про строковиків навіть від їх сімей.

Знищення крейсера "Москва": що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер "Москва" потрапили українські крилаті ракети"Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перекинувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

Незабаром почали з'являтися заяви батьків "зниклих безвісти" солдатів-строковиків, які служили на крейсері "Москва". Мати одного з таких моряків стверджувала, що говорила зі своїм сином, і він розповів їй про безліч поранених з відірваними кінцівками. Інша мати "зниклого безвісти" моряка з "Москви" розповіла, що у госпіталі близько 200 поранених.

"Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі в Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований в "Москва".

24 лютого 2022 року під час російського вторгнення в Україну брав участь у захопленні острова Зміїний.