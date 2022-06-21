Кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України.

Російські окупанти проводять кадрові ротації в Росгвардії на фоні значних втрат у війні проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У федеральній службі військ Росгвардії відбулись кадрові зміни. Генерал-лейтенанта Сергія Власенка усунуто з посади начальника штабу – першого заступника командуючого північнокавказького округу військ Росгвардії. Генерал-лейтенанта Анатолія Малікова призначено на керівну посаду в північнокавказькому окрузі військ Росгвардії. Досі Маліков займав посаду начальника головного управління державного контролю та ліцензійно-дозвільних робіт федеральної служби військ Росгвардії", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили в ГУР, останні кадрові ротації пов’язані з низьким рівнем організації виконання завдань під час збройної агресії проти України, що призвело до значних втрат особового складу та військової техніки.

Нагадаємо, як писав УНІАН, у Кремлі продовжують шукати "крайніх" у провальній війні в Україні. Так, командувача Повітряно-десантними військами Російської Федерації генерала-полковника Андрія Сердюкова звільнили з посади за масові втрати серед російських десантників.

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