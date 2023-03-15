27-річний чоловік не зміг отримати необхідний документ.

27-річний росіянин з Подольська Московської області РФ не зміг отримати військовий квиток. Місцевий військкомат відмовив, посилаючись на новини про підвищення призовного віку

За інформацією російського правозахисного проекту "Військовий омбудсмен", чоловік звернувся за військовим квитком на початку 2023 року. У військкоматі йому заявили, що "керівництво дало вказівку призупинити видачу військових квитків громадянам 1996 року народження".

"Співробітники також згадали на новини про підвищення призовного віку, вказавши, що "в телевізорі кажуть, що призовний вік буде підвищений до 30 років", - йдеться в повідомленні.

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Варто відзначити, що проект закону про підвищення призовного віку ще не прийнятий, а лише внесли до Держдуми, тобто документ ще не набрав чинності.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив так звану "часткову" мобілізацію, яку через місяць офіційно згорнули, але фактично перевели в "тінь".

Аналітики Американського Інституту вивчення війни соощили, що в Держдуму РФ внесли законопроект про підвищення призовного віку. На їхню думку, це свідчить про відмова від повної мобілізації російською владою.

Крім того, окупанти проводять мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Повістки все частіше роздають у Криму, а також готуються до мобілізації на Донбасі, під загрозою призову опинилися Підлітки 2006 року народження.

14 березня місцева влада Воронезької області РФ повідомила про початок вручення повісток в регіоні. Їх роздаватимуть нібито для "актуалізації даних військового обліку".

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