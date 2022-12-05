Йому доповіли про відновлення мосту після жовтневих вибухів.

Російський диктатор Володимир Путін відвідав Кримський міст, який окупанти відновили після недавнього вибуху.

Як повідомляють росЗМІ, глава країни-окупанта за кермом "мерседеса" вислухав доповідь віце-прем'єра Марат Хуснуллін, який відповідав за відновлення Кримського моста, де в жовтні стався вибух. Тоді були пошкоджені два автомобільних прольоти, за офіційними даними, загинули чотири людини.

Вибух на Кримському мосту: що відомо

8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту сталася велика пожежа. Вогонь охопив сім паливних цистерн. Крім того, частково обрушилися два автомобільних прольоти.

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У Росії заявили, що міст отримав пошкодження через підрив вантажівки, Путін назвав інцидент "терактом" і звинуватив Україну.

Після з'явилася інформація, що, через вибух на Кримському мосту було пошкоджено 1,3 кілометра залізничного полотна.

Коментуючи підрив Кримського моста, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не причетна до події.

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