Пропагандистам довелося ще й слухати український гімн.

Українські хакери зламали онлайн-брифінг МЗС Росії з кіберзахисту і зачитували текст "Росія - держава-терорист". Самі ж окупанти не могли нічого вдіяти і просто слухали, час від часу намагаючись вимикати мікрофон.

Відео брифінгу з'явилося в YouTube-каналі "Guildhall". Користувач стверджує, що кадри йому передали джерела в українських розвідувальних структурах.

На зустрічі з дипломатами країн Африки росіяни традиційно почали складати казки про війну із Заходом руками України, стверджуючи, що проти РФ ведеться "колоніальна війна".

Але на 30-й секунді онлайн-бесіди до пропагандистів несподівано увірвалися невідомі, зачитуючи текст про злочини ЗС РФ в Україні.

Росіяни намагалися вимкнути "співрозмовників", але фраза "Росія - держава-терорист" постійно проривалася в ефір. В результаті окупантам довелося ще й слухати український гімн.

Війна в Україні - хронологія подій

Росія зважилася на широкомасштабне вторгнення в Україну вранці 24 лютого, почавши з бомбардувань Києва, Харкова, Львова та інших великих міст.

Російські танки буквально прорвали український кордон в районі Білорусі. Багато міст потрапили під тимчасову окупацію, в тому числі частина Київської області.

У нічному зверненні, яке передувало військовій інтервенції, Путін назвав війну "спецоперацією" з денацифікації" і "демілітаризації" України.

Вже навесні розгромлені російські угруповання змушені були залишити Київську, Сумську та Чернігівську області, а у вересні - в ході контрнаступу ЗСУ - росіяни втекли з Харківської області.

Західні ЗМІ писали, що Путін хотів взяти Київ за два дні, потім - за кілька місяців, але Росія недооцінила ЗСУ.

На звільнених територіях правоохоронці фіксують факти вчинення Росією військових злочинів: тортури цивільних, жорстокі вбивства місцевих мешканців, у тому числі дітей; досі знаходять масові поховання.

Наразі активні бої точаться в основному на Донецькому напрямку.

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