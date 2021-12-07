В адміністрації населеного пункту запевнили, що установку дерева просто ще не завершили.

Селище Вітім в Якутії прикрасили до Нового року та встановили ялинка. Жителі дуже обурилися, тому що новорічне дерево нібито нагадує своєю формою чоловічий статевий орган.

Про це у своєму Facebook написала одна з місцевих мешканок та опублікувала фото скандальної ялинки.

На знімку добре видно, що гілки ялини внизу довгі та пишні, але приблизно від середини гілки короткі.

"Який рік - така ялинка. Зірка на кінці. Символічно. Прийдешній рік не принесе нічого хорошого", - пожартували користувачі соцмережі.

Читайте такожСплутав з дівчиною: у Росії трансгендер поскаржився на зґвалтування в електричціПри цьому деякі місцеві жителі назвали ялинку еротичною, а деякі вважають, що установку дерева ще не завершили.

У свою чергу в адміністрації селища в коментарі виданню "Підйом" повідомили, що ялинка ще не отримала остаточний вигляд. Планується, що дереву додадуть гілок, а також прикрасять гірляндами та іграшками.

Як раніше повідомляв УНІАН, міжнародний ялинковий скандал розгорівся у Великобританії. Жителі Лондона обурилися через ялинку, яку подарувала Норвегія. На думку людей, гілки ялинки закороткі, а саме дерево "худе" і негарне.

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Автор: Анастасія Горбачова