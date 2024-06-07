Юлію Тимошенко оголосили в розшук у Росії

Це як мінімум друга спроба Кремля "розшукати" Тимошенко.

Російські "правоохоронці" оголосили в розшук колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. Про це повідомляє "РИА Новости".

"Колишня прем'єрка України Юлія Тимошенко оголошена в розшук, свідчать дані МВС РФ", - ідеться в повідомленні.

Причини оголошення в розшук українського політика не вказані.

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Росія "розшукує" українських офіційних осіб

Як писав УНІАН, на початку травня російські силовики оголосили в розшук одразу кількох провідних українських діячів. Серед них були президент Володимир Зеленський, його попередник на посаді Петро Порошенко, а також екс-очільник РНБО Олексій Данилов, екс-прем'єр Володимир Гройсман і колишній глава МЗС Павло Клімкін.

Пізніше Зеленський і Порошенко зникли з бази розшуку.

Російська влада не повідомляла, за що конкретно розшукують українських політиків, хоча очевидно, що всі вони обіймали свої посади вже в період війни з РФ, що триває з 2014 року.

Юлія Тимошенко не обіймала посад у виконавчій владі України з 2010 року. Однак у минулому її вже оголошували в розшук на території РФ - ще 2004 року: за звинуваченнями в "дачі хабара високопоставленим чиновникам Міністерства оборони РФ з метою укладення контракту на поставку будівельних матеріалів за явно завищеними цінами". У 2005 році справу було закрито нібито у зв'язку із закінченням терміну давності.

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