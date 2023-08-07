До чату було запрошено двох учнів, але географію педагог з ними там не вивчала.

У Забайкаллі (РФ) вчителька географії створила чат зі школярами під назвою "Юні травокури" та кидала в нього інтимні фотографії.

Як повідомляє Телеграм-канал "База", наприкінці травня до поліції звернулася директорка однієї зі шкіл. Вона повідомила, що вчителька географії створила у забороненій соцмережі "ВКонтакте" чат для учнів, але "природні зони Землі там не вивчали".

У чат вчителька запросила двох підлітків та кидала туди інтимні знімки, чиї - невідомо. За такі витівки на початку серпня на педагога завели кримінальну справу за статтею про розпусні дії.

Відео дня

Причому справу порушили за суворою п'ятою частиною цієї статті, а це означає, що 43-річна вчителька вже була судима за злочин проти статевої недоторканності неповнолітнього. Тепер невгамовній географічній загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Інші новини про вчителів в РФ

Як повідомляв УНІАН, у Підмосков'ї вчителька донесла на колишнього учня через аватарку у соцмережах. Жінка зайшла подивитися профіль випускника, як склалося його життя після школи, але на його аватарці побачила свастику.

Перед цим російська вчителька накинулася із жорсткими образами на восьмикласника за те, що він запізнився на лінійку до 23 лютого, присвячену окупантам. Вона побажала дитині "кулю в скроню від ЗСУ".

Вас також можуть зацікавити новини: