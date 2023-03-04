Причиною цієї божевільної витівки стало те, що хлопець спізнився на лінійку до 23 лютого.

Російська вчителька накинулася із жорсткими образами на восьмикласника за те, що він запізнився на лінійку до 23 лютого, присвячену окупантам.

Інцидент за участю "педагогині" потрапив на відео. На кадрах видно, що вчителька у різкому тоні називає свого учня "зрадником", бо він посмів спізнитися на урочисту лінійку.

"Для мене ти - нуль з паличкою, ніхто. Ось підесь завтра, і все - вітатися навіть не буду. Можеш перейти в іншу школу... Тут ти - зрадник. Все. Що не так? Вали звідси на всі чотири боки. Відзавтра в клас не приходь. Виродок. Виродок і все... Зрадник. Таких зараз знаєш скільки в Україні? Кулю у скроню і все. Ти - зрадник", - заявила "педагогиня".

Вона заявила, що на святкову лінійку всі повинні були прийти і вишикуватися рівно, бо це нібито один із проявів патріотизму. На останок вчителька пообіцяла написати в характеристиці учня, що він "виродок".

Інциденти в російських школах

Хоч російських школярів активно зомбують фейками про війну, інколи педогоги ведуть себе більш адекватно. Раніше в Барнаулі викладача філософії та історії оштрафували на 30 тисяч рублів за сумний смайлик під антивоєнним постом у соцмережах. Обґрунтували це рішення "дискредитацією російської армії".

Згодом у Нижегородській області РФ 25-річна вчителька англійської мови Ольга Лізункова порадила студентам сісти до в'язниці, щоб їх не відправили на війну в Україну.

А перед цим Ленінський районний суд Пензи засудив до п'яти років позбавлення волі умовно вчительку англійської мови, яка виступила з антивоєнною промовою на уроці.

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