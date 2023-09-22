Зараз ФСБ проводить перевірку.

Федеральна служба безпеки РФ продовжує шукати причетних до організації заколоту глави приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина.

Як пише російський проект ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерела, зараз під підозрою опинилася Росгвардія. Раніше їх можливу причетність навіть не розглядали, проте нещодавно з'явилася інформація про домовленості між "росгвардійцями" і "вагнерівцями".

"Виявилося, що під час роззброєння "вагнерівців" вони "приховали до кращих часів" значну частину снарядів і техніки прямо на складах Росгвардії. ВЧК ОГПУ точно відомо про створення такого "військового схрону" в районі н.п. Козачий Стан, поблизу одного з росгвардійських полігонів", - йдеться в повідомленні.

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За їхніми даними, в цю схованку перекинули до чотирьох великих контейнерів військового майна.

Заколот Пригожина: що відомо

Нагадаємо, в кінці червня Пригожин звинуватив Міноборони в обстрілі позицій "вагнерівців" і оголосив "марш справедливості" на Москву. Їм вдалося захопити кілька військових об'єктів на шляху до російської столиці.

У 200 кілометрах від Москви найманці розвернулися. Повідомлялося, що Пригожин отримав від Лукашенка гарантії безпеки, а від влади РФ - обіцянку, що "вагнерівці" зможуть піти в Білорусь.

Вже 23 серпня в Тверській області впав і розбився літак Пригожина. Багато експертів вважають, що таким чином Путін помстився йому за "зраду".

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