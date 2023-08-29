У Путіна побоюються, що розлючені "вагнерівці" знову підуть на Москву.

Кремль наказав спецслужбам готуватися до загрози нового військового заколоту.

Як повідомляє The Moscow Times з посиланням на джерела, у Кремлі вважають, що після ліквідації Євгена Пригожина в Росії існує загроза нового військового заколоту.

За словами джерел із силових та урядових структур, спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати і не допустити "виступів", подібних до того, що "Вагнер" організував наприкінці червня.

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Танки, що підійшли на відстань менше 200 км до Москви, справили "незабутнє враження" на правлячого більше двох десятиліть Володимира Путіна. Пригожин не лише кинув виклик командуванню армії, а й не послухався особистого наказу президента, тому був визнаний загрозою режиму, сказали чотири джерела.

Спадщина Пригожина - це військові підрозділи з бойовим досвідом в Україні, Африці та Близькому Сході, підкріплені медіаімперією з телеграм-каналів та політтехнологів. За прогнозами джерел, в нинішньому вигляді Кремль не зможе зберегти "Вагнер". ПВК буде розформовано.

"Багато членів "Вагнера" вважають, що за (загибеллю Пригожина) може стояти влада. І влада не може ігнорувати такі ризики", - каже аналітик International Crisis Group Олег Ігнатов.

За два дні після ліквідації Пригожина президент РФ Володимир Путін підписав указ, який вимагає від "вагнерівців" присягнути на вірність. Усі члени позаармійських воєнізованих формувань, включаючи добровольчі батальйони та територіальну оборону, зобов'язані скласти присягу перед державним прапором і присягнути захищати "конституційний лад".

"Путін хоче жорсткіше контролювати "Вагнер", щоб переконатися, що він не зіткнеться з повторенням кризи в майбутньому", - зазначає Натія Сескуріа, науковий співробітник лондонського Royal United Services Institute.

Заколот та загибель Пригожина

В ніч на 24 червня понад 5 тисяч учасників ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним влаштували заколот. Зокрема, влаштували "марш на Москву", захопивши по дорозі кілька військових об'єктів, збили військовий літак тощо.

Президент Володимир Путін назвав цю подію зрадою. За 200 кілометрів від Москви колона "вагнерівців" зупинилася і розвернулася в іншому напрямку. Одночасно стало відомо, що ПВК перебазується в Білорусь.

Через два місяці, 23 серпня, у Тверській області впав літак, в якому серед пасажирів значився Пригожин. У РФ офіційно підтвердили його загибель.

ЗМІ писали, що літак могли підірвати. Крім того, за однією з версій, борт збила російська протиповітряна оборона. За відомостями ЗМІ, похорон Пригожина може відбутися 29 серпня.

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