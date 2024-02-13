Оперативників підозрюють у недбалості та погрожують відправкою на фронт.

Московська ФСБ не довіряє своєму управлінню в окупованому Криму, а замах на гаулейтера півострова Сергія Аксьонова може бути фікцією.

"Московська ФСБ не довіряє Кримському управлінню! Зі структур ФСБ повідомляють, що більшу частину керівництва служби в Криму тепер курирують надіслані з Москви начальники", - йдеться у повідомленні "АТЕШ".

Відзначається, що куратори, відряджені на півострів з Росії, розташувалися в Сімферополі і Севастополі.

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За даними ресурсу, Кремль дуже незадоволений "товаришами з кримського управління". Зокрема, російське керівництво дізналося про якісь фіктивні арешти, кримських оперативників підозрюють у недбалості та самоусуненні від "службових завдань". Їм навіть загрожують покаранням у вигляді відправки на фронт – воювати проти України.

"Основні претензії полягають у провалі боротьби з партизанськими рухами на півострові. Попри всі зусилля, їм не вдалося виявити осередок руху "АТЕШ", проукраїнські настрої тільки посилюються. Немає "гучних успіхів". Через це їх довелося імітувати. "Замах на Аксьонова "виявилося фікцією", - стверджується в публікації.

Заявляється, що перестановки в ФСБ не вплинуть на успішність руху "АТЕШ", який бореться за справедливість і безпеку на окупованих українських територіях.

Замах на Аксьонова - що повідомлялося

Влітку 2023 року ФСБ Росії заявила про те, що нібито запобігла спробі замаху на російського гаулейтера Криму Сергія Аксьонова. Російські ЗМІ писали про затримання громадянина РФ, 1988 року народження, якого "завербувала СБУ".

Нібито він пройшов в Україні курс навчання розвідувально-підривної діяльності, в тому числі – по "мінно-вибуховій справі". Стверджувалося, що в червні 2023 року він прибув до Криму і приступив до підготовки теракту, який планував здійснити шляхом підриву легкового автомобіля Аксьонова.

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