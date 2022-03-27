На 32 добу війни українська армія ліквідувала вже 16 тисяч 600 російських загарбників, близько тисячі рашистів перебувають у полоні.

Російському єфрейтору, якому відірвало ногу на війні в Україні, заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін вручив медаль та побажав "одужання і встати на ноги".

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Солдат ледь не плачучи вимовив: "Служу Росії" і лежачи прийняв нагороду від військового чиновника. А от на ноги він встати вже не зможе – у кращому випадку російський військовий зможе встати лише за допомогою протеза.

На 32 добу війни українська армія ліквідувала вже 16 тисяч 600 російських загарбників, близько тисячі рашистів перебувають у полоні. Про втрати людей і техніки росіянам повідомляти заборонено під страхом ув'язнення до 15 років. По російському телебаченню показують лише безногих хлопців, які аплодують своєму військовому керівництву за медалі і побажання встати на ноги.

Вас також можуть зацікавити новини: