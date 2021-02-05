За словами однієї із затриманих активісток, це був художній проект фотографа Еммі Америки.

У Москві затримали 25 осіб, які у формі ОМОНу написали на снігу слово «Свобода» і «охороняли» його.

Як розповіла The Village затримана учасниця Арсенія Філатова, це був художній проект фотографа Еммі Америки.

«Ми не активісти, а лише масовка для фотографії. Ми взяли костюми в оренду, вони без нашивок - в таких костюмах чоловіки ходять на риболовлю. Ми не припускали, що нас затримають, тому що, по-перше, ми нічого незаконного не робили, не порушували нічий спокій, нікому не заважали. І щоб зайвий раз нікого не бентежити, ми навіть замовили автобус спеціальний, щоб він нас довіз до точки зйомки, щоб не світитися у формі, не ходити по місту», - заявила Філатова.

За словами дівчини, поліція підійшла до них, не представившись, причин затримання не пояснила. І наразі вони вже три години сидять в автобусі біля ОВС Крилатське.

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Автор: Денис Прядко